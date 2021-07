Spinazzola, rottura del tendine d’Achille. Mou: “Ti aspettiamo”, l’Italia lo omaggia

Domani il terzino volerà in Finlandia per farsi curare dal Professor Sakari Orava, dell'Hospital NEO di Turku

Dopo la rottura del tendine d'Achille, confermata con la risonanza magnetica di questo pomeriggio, domani Spinazzola volerà in Finlandia per farsi curare dal Professor Sakari Orava, dell'Hospital NEO di Turku. Il dottore viene chiamato "Medico dei miracoli", ed è uno specialista in tendini. Nel 2019 ha curato un altro giallorosso, Cristante, alle prese con un distacco del tendine dell'adduttore destro. Nel pomeriggio è arrivata la chiamata di José Mourinhoal terzino, che lo ha rincuorato assicurandogli di aspettarlo. Tiago Pinto credeva di avere già i due titolari su entrambe le fasce: Spinazzola e Karsdorp. Ma l'infortunio terzino sinistro ieri in Nazionale ha rimesso in discussione tutto. C'è da pensare al suo sostituto: un giocatore pronto, che possa alternarsi con Calafiori: proprio il classe 2002 aveva richieste da Serie A, tra cui il Sassuolo e Serie B, ma adesso la sua permanenza è quasi necessaria per non dover trovare addirittura due nuovi terzini. Biraghi è una soluzione low cost e praticabile, così come lo svincolato Hysaj. C'è anche l'ipotesi del ritorno di Zappacosta in giallorosso, mentre più affascinanti sono le piste di EmersonPalmieri e MarcosAlonso. "Purtroppo sappiamo tutti com'è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che tornerò presto, ne sono sicuro", le parole di Spinazzola sul suo profilo Instagram. Anche la moglie ha voluto stargli accanto con un dolce messaggio: "Hai reso tutti orgogliosi ma soprattutto nostro figlio Mattia di soli 3 anni, è fiero ed orgoglioso del suo papà dall’inizio alla fine. Dopo la tempesta c è sempre il sole, e noi lo sappiamo bene. Sei forte amore mio. Più forte di prima. Con te, sempre".

Under e Pau Lopez al Marsiglia

Il mercato della Roma parte con due cessioni: c'è l'accordo per l'addio di Pau Lopez e Cengiz Under verso il Marsiglia. Entrambi giocheranno in Ligue 1 nella prossima stagione. Il turco è partito oggi pomeriggio alla volta della città francese e tra oggi e domani svolgerà le visite mediche con il club. Per il portiere spagnolo la data propizia potrebbe essere il 6 luglio. Partirà in prestito con obbligo di riscatto, legato alle presenze, fissato a 12 milioni più uno di bonus. L'attaccante invece viene ceduto in prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni più il 20% sulla futura rivendita. Una volta fatti partire gli esuberi, Tiago Pinto potrà occuparsi del mercato in entrata. In particolar modo di Rui Patricio e Xhaka, che ieri ha messo un mi piace al post social dell'arrivo di Mourinho. Nel mirino, scrive La Gazzetta dello Sport, anche Kostic, attaccante dell’Eintracht Francoforte, che però potrebbe arrivare se si riuscissero a piazzare anche Pedro e Perez.

Secondo giorno a Roma per José Mourinho. Dopo l'emozionante arrivo di ieri in Italia, il tecnico si è fermato la notte a Trigoria: al Fulvio Bernardini trascorrerà la quarantena imposta dal Governo per chi è transitato in Gran Bretagna nelle ultime due settimane. E stamattina ha visto alcuni calciatori che come da programma sono andati al centro sportivo per gli allenamenti in vista del ritiro. C'era Nicolò Zaniolo, uno dei più ansiosi di cominciare la nuova avventura con lo Special One, ma anche Lorenzo Pellegrini (che deve ancora rinnovare il suo contratto) e Chris Smalling, la quale permanenza non è ancora scontata. Sono arrivati a Trigoria anche Kumbulla e Reynolds. La stagione giallorossa inizierà ufficialmente il 6 luglio con il ritiro, poi il 27 ci si sposterà in Portogallo per la seconda parte. Già stabilite le amichevoli: il 18 luglio con la Reggina e il 25 con la Ternana. Poi, una volta in Portogallo, due test con Siviglia e Betis. Una volta rientrati in Italia, l'8 agosto partita contro il Craiova di Mutu (a Frosinone) e prima del debutto in Conference League, un ultimo match ancora da definire.