Mourinho chiama Spinazzola e lo rincuora: “Ti aspettiamo”

Lo Special One, insieme a Pinto, ha chiamato il giocatore della Roma che dovrà stare fermo per diversi mesi

Leonardo Spinazzola resterà fuori per tanti mesi, ma potrà contare sull'affetto di tutti. Dalla Nazionale alla Roma, con Mourinho in testa. Come rivela su Twitter la giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' Chiara Zucchelli, in queste ore c'è stata una telefonata tra lo Special One - arrivato solo ieri nella capitale -, Tiago Pinto e l'esterno giallorosso. Mourinho ha rincuorato Spinazzola e gli ha assicurato che lo aspetterà. I primi giorni dopo l'infortunio senza dubbio sono i più duri, ma il calore e la vicinanza di amici e compagni può aiutare il giocatore azzurro. Stanotte i cori di incitamento sulla strada del ritorno da Monaco, poi gli abbracci intensi a Coverciano, i tanti messaggi sui social anche dai tifosi. Di certo Spinazzola non sarà solo.