Spinazzola: “Tornerò presto, sono sicuro”. Lascia la Nazionale, esami a Roma

Il terzino giallorosso verrà visitato nella capitale e capirà le tappe del suo percorso di riabilitazione

Redazione

La paura, le lacrime, la disperazione. Un po' le ha già messe nel cassetto, Leonardo Spinazzola, ma com'è inevitabile che sia l'amarezza di aver lasciato questa Nazionale e questo Europeo non se le toglierà di dosso facilmente. Ma oggi per il terzino della Roma è già tempo di guardare al futuro. A ora di pranzo, insieme al medico degli azzurri Ferretti, lascerà il ritiro di Coverciano e tornerà nella Capitale per gli esami approfonditi dopo l'infortunio al tendine d'Achille di ieri sera in Belgio-Italia. In caso di conferma della diagnosi e l'eventuale operazione, Spinazzola stabilirà con la Roma le tappe del suo recupero. Che possono arrivare anche a sei mesi. "Purtroppo sappiamo tutti com'è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile - ha scritto su Instagram -. Io vi posso solo dire che tornerò presto, ne sono sicuro".

Al 77' dei quarti di finale contro il Belgio, nel tentativo di un allungo sulla fase sinistra, Spinazzola ha subito sentito dolore e chiesto l'intervento dello staff medico. "Ci sono segni clinici di lesione al tendine d'Achille sinistro", ha fatto sapere in serata la Figc. Una brutta botta per lui e per la nuova Roma di Mourinho, che adesso ha bisogno di un nuovo terzino che possa fare il titolare per alcuni mesi.

"Siamo addolorati per quanto accaduto al nostro Spinazzola, la Nazionale perde una delle sue colonne portanti - ha detto Stefano Zuccarini, il sindaco di Foligno, la città natale di Spinazzola -. Appena ci sarà l'opportunità mi metterò in contatto con il giocatore per esprimergli gratitudine per quanto fatto fino a questo punto del torneo e per augurargli una veloce guarigione".