Xhaka-Rui Patricio, ora si può chiudere. Via alle cessioni

Lo svizzero mette un “like” a Mou Under e Lopez: prestito al Marsiglia

Molto dipenderà, però, anche dall’esito delle contrattazioni per il passaggio di Under e Lopez al Marsiglia. La formula è il prestito con diritto di riscatto, per 10 milioni e il 30% di una futura rivendita riguardo l’attaccante, e per 15 milioni riguardo il portiere, che sembra aver superato i motivi personali che lo frenavano, forse anche per vedere se arrivavano proposte migliori. Nel mirino anche Kostic, attaccante dell’Eintracht Francoforte, che però potrebbe arrivare se si riuscissero a piazzare anche Pedro e Perez.