Roma, il programma delle amichevoli: Reggina, Ternana, Siviglia, Betis e Craiova

Già stabilite cinque partite, poi ce ne sarà un'altra prima della Conference League. Esordio in campionato il 22 agosto

L'era Mourinho è già cominciata. E con questa anche la stagione della Roma, che prenderà il via ufficialmente il 6 luglio per l'inizio del ritiro, poi il 27 ci si sposterà in Portogallo per la seconda parte per circa una settimana. Già stabilite le amichevoli, come ha assicurato anche José Mourinho nella sua prima intervista da allenatore giallorosso. Si parte a Trigoria - riportano Il Messaggero e La Gazzetta dello Sport - il 18 luglio con la Reggina e il 25 con la Ternana. Poi, una volta in Portogallo (zona Faro, in Algarve) a fine luglio, due test con Siviglia e Betis. Una volta rientrati in Italia, l'8 agosto partita contro il Craiova di Mutu (a Frosinone) e prima del debutto in Conference League, un ultimo match ancora da definire. Il 19 agosto la prima gara ufficiale in coppa, il 22 l'esordio in campionato.