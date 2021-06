Calafiori, protagonista o via in prestito: lo vuole il Sassuolo

Il terzino verrà valutato da Mourinho, ma resterà in giallorosso solo se il tecnico punterà forte su di lui

Per Riccardo Calafiori il tempo dell'attesa è finito. La stagione da maturando è passata con qualche bel voto, ma parecchi dubbi sul suo ruolo nella Roma. Complice l' infortunio al flessore della coscia destra che lo tormenta da più di un anno, il terzino dell'Aurelio non è mai riuscito a giocare con continuità. Lo spazio per lui ci sarebbe stato, così come la fiducia di Fonseca che quando ce l'ha avuto a disposizione l'ha mandato in campo senza pensarci due volte. Adesso Calafiori spera di ritrovare quella stessa fiducia in Mourinho , per giocarsi le chance di essere protagonista nella squadra del cuore.

Calafiori non ha intenzione di lasciare la Roma. Ama profondamente la squadra e la sua città e vuole diventare un simbolo seguendo le orme dell'idolo Totti e dell'amico De Rossi. A quasi 20 anni però ha la necessità di giocare per continuare a crescere. Per questo motivo parlerà con Mourinho, per capire se lo Special One vorrà puntare su di lui come vice-Spinazzola. Il tecnico portoghese si è fatto riprendere proprio mentre studiava Calafiori e le sue mosse non sono mai un caso. Una buona notizia per Riccardo? Lo vedremo. Le offerte per lui non mancano. In Serie A lo cercano almeno due squadre, una di queste è il Sassuolo. Piace anche al Chievo, ma l'idea di andare in Serie B non sfiora minimamente il giocatore. La sua priorità assoluta resta dunque la Roma, ma il futuro è tutt'altro che deciso.