Under a bordo di un aereo col suo agente: destinazione Marsiglia? – FOTO

I due potrebbero essere in viaggio per discutere gli ultimi dettagli per il trasferimento

Redazione

La prossima squadra di Under, con tutta probabilità, sarà il Marsiglia. Insieme a Pau Lopez, il turco lascerà la Roma per andare a giocare in Ligue 1. Un indizio di calciomercato potrebbe averlo già dato il suo agente, Utku Cenikli, che su Instagram ha pubblicato una foto insieme a Cengiz a bordo di un aereo. I due potrebbero già essere in direzione di Marsiglia per poter chiudere la trattativa a breve.