Roma, Pau Lopez e Under al Marsiglia: è fatta. Per il turco obbligo di riscatto

Il portiere e l'esterno giocheranno in Francia nella prossima stagione. Per lo spagnolo visite mediche martedì

Il mercato della Roma parte con due cessioni: c'è l'accordo per l'addio di Pau Lopez e Cengiz Under verso il Marsiglia. Entrambi giocheranno in Ligue 1 nella prossima stagione: come riporta Sky Sport, lo spagnolo già martedì 6 luglio sarà in Francia per le visite mediche (è reduce da un brutto infortunio alla spalla) e la firma sul contratto. Partirà in prestito con diritto di riscatto intorno al 13 milioni, con possibile obbligo legato al numero di presenze. Anche per Cengiz la trattativa è conclusa: parte in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni di euro, più altri 2 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Una volta completata la cessione di Pau Lopez, la Roma potrà chiudere per Rui Patricio, obiettivo numero uno di Mourinho per la porta giallorossa.