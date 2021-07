Mourinho a Trigoria incontra Zaniolo, Smalling e Pellegrini

Stamattina alcuni calciatori (tra cui anche Kumbulla e Reynolds) sono stati al Fulvio Bernardini per gli allenamenti di rito e hanno visto lo Special One, che sta trascorrendo lì la quarantena

José Mourinho ora sta conoscendo davvero la Roma. Dopo l'emozionante arrivo di ieri in Italia, il tecnico si è fermato la notte a Trigoria: al Fulvio Bernardini trascorrerà la quarantena imposta dal Governo per chi è transitato in Gran Bretagna nelle ultime due settimane. E stamattina ha visto alcuni calciatori che come da programma sono andati al centro sportivo per gli allenamenti in vista del ritiro.