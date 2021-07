La moglie di Spinazzola: “Supererai tutto a testa alta, tornerai più forte di prima”

Le parole di Miriana, dolce metà del giocatore: "Hai reso tutti orgogliosi ma soprattutto nostro figlio Mattia di soli 3 anni"

L'Italia passa in semifinale degli Europei ai danni del Belgio, eliminato per 2-1. Ma è stata una serata quasi da dimenticare per Leonardo Spinazzola, che ieri è uscito dal campo in barella in lacrime. Per il terzino si tratta di rottura del tendine d'Achille e sarà in infermeria per circa 4/5 mesi. La moglie Miriana ha voluto dedicargli un dolce pensiero, per incoraggiarlo: "Quante volte l’hai sognato, immaginato questo Europeo, nessuno lo sa. Ma oggi il treno per te si ferma qui, il famoso treno guidato da te, si è fermato. Ci hai fatto vivere 20 giorni meravigliosi e indimenticabili, chi ti conosce sa quanto vali e in questi giorni lo hai dimostrato a tutta l’Europa. Ora ti aspetta un’altra battaglia, ma ci sei già passato, sei forte, la supererai a testa alta con cuore, grinta e sorriso, il tuo magnifico sorriso che nonostante la vita ti stia mettendo un po’ troppo spesso a dura prova, mai niente e nessuno te lo leverà dal viso. Mai! E presto sarai di nuovo in campo a gioire con i tuoi compagni. L’ultima cosa ma che è la più importante: hai reso tutti orgogliosi ma soprattutto nostro figlio Mattia di soli 3 anni, è fiero ed orgoglioso del suo papà dall’inizio alla fine. Credo che a fronte di questo non ci sia altro da aggiungere. Dopo la tempesta c è sempre il sole, e noi lo sappiamo bene. Sei forte amore mio. Più forte di prima. Con te, sempre".