Spinazzola, confermata la rottura del tendine d’Achille. Domani visita da Orava

Il dottore viene chiamato "Medico dei miracoli", ed è uno specialista in tendini

Rottura sottocutanea del tendine d’Achille sinistro. Questa la diagnosi in seguito agli accertamenti strumentali effettuati in giornata da Leonardo Spinazzola all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Tutto sostanzialmente confermato quindi per l'esterno della Nazionale, che farà subito rientro al club giallorosso. Dopo aver lasciato l'Italia nel ritiro di Coverciano, Spinazzola è arrivato nella capitale per gli esami di rito a causa dell'infortunio di ieri sera nella partita contro il Belgio. La risonanza magnetica effettuata questo pomeriggio al Sant'Andrea ha confermato la rottura del tendine d'Achille, che lo terrà fuori dai campi per diversi mesi.

Ora inizierà il periodo più difficile per Spinazzola, che ha già detto addio all'Europeo. Domani - come riporta 'Sky Sport' - il terzino della Roma volerà in Finlandia dal Professor Sakari Orava, dell'Hospital NEO di Turku. Il dottore viene chiamato "Medico dei miracoli", ed è uno specialista in tendini. Nel 2019 ha curato un altro giallorosso, Cristante, alle prese con un distacco del tendine dell'adduttore destro. In quel caso il Professore non ritenne necessario l'intervento chirurgico.