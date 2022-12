Sorrisi Roma: Wijnaldum torna in gruppo, Pellegrini sta bene. Frattesi pista calda

Lolandese si è allenato con i compagni per la prima volta dopo linfortunio, anche Rui Patricio è tornato dalle ferie. Nessuna lesione per il capitano. Pinto ha il piano per Frattesi e ripensa ad Aouar. Ajax su Karsdorp

El Shaarawy: "Mourinho è sereno". Frattesi-Aouar, Pinto ha un piano per entrambi. Roma femminile premiata

Il 26 infatti la Roma si ritroverà per preparare la prima sfida del 2023, contro il Bologna all'Olimpico,per cui si va verso l'ennesimo sold-out: già 60mila biglietti venduti. E anche i match con Fiorentina e Genoa stanno facendo registrare grandi numeri. Dopo il match col Casa Pia ha parlato invece Stephan El Shaarawy, interrogato sul possibile approdo di Mourinho sulla panchina del Portogallo:"Con lui non abbiamo mai parlato di questa possibilità, pensiamo che il tecnico sia molto concentrato sulla Roma. Lo vediamo sereno, lui è una persona di cuore, istintivo, per cui l'importante per lui adesso penso sia la Roma. E tutti noi ci auguriamo che possa rimanere qui a lungo".