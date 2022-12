Abraham, buio totale: non segna in amichevole e rischia il posto

Solo 3 i gol nelle prime 15 partite di campionato, di cui l’ultimo risalente al 9 di novembre contro il Sassuolo che non è però bastato alla Roma per portare a casa i 3 punti e poi nulla nelle amichevoli in Giappone e in queste prime due partite in Portogallo. I fischi dell’Olimpico nell’ultima gara casalinga della Roma contro il Torino , rappresentano un chiaro segnale del momento difficile che Abraham sta attraversando. Ma si sa che il popolo romanista è passionale di natura e spesso dietro al dissenso, si cela una forte nostalgia di quelli che erano tempi migliori e di un amore che non muore mai. Oggi però si cerca Tammy disperatamente.

La crisi dell’attaccante inglese sembra non avere fine e la scorsa stagione da 27 gol complessivi sembra solo un lontano ricordo. Difficile pensare che sia il timore della concorrenza con l’altro compagno di reparto Andrea Belotti; il quale pur mettendoci tanta grinta e cuore, ancora non è riuscito ad esprimersi al meglio. Sembra trattarsi più di una difficoltà di natura psicologica. Essere sempre sulla cresta dell’onda per un attaccante non è facile e cadere in basso è un attimo, tanto quanto lo è essere al top. Difficile spiegare una tale involuzione ma forse non c’è neanche tutto questo tempo per farlo; alla Roma servono urgentemente i gol da parte dei propri attaccanti, ed ora che il campionato sta per riaprire le porte, bisogna farsi trovare pronti. I punti inizieranno a pesare di più e non si possono sprecare. Per questo Mourinho sta correndo ai ripari cercando nuove soluzioni tattiche. L’inglese dunque rischia il posto e quel numero 9 dietro le spalle inizia a diventare un macigno.