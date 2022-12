Roma femminile, Spugna a FR: “Avanti così. Ora voglio la Champions al Tre Fontane”

L'allenatore giallorosso a margine della premiazione alla Regione Lazio: "Vogliamo colmare il gap con le altre nazioni che sono partite prima"

Redazione

Dopo il Campidoglio, la Roma femminile è stata ricevuta anche presso la sede della Regione Lazio, dove il Presidente Vicario della Regione Lazio Daniele Leodori ha consegnato alle giocatrici della As Roma Femminile una targa per la vittoria della Supercoppa italiana femminile e per la storica qualificazione alla UEFA Women's Champions League. Premiata anche l'AIC per l’impegno profuso a favore del professionismo femminile. A margine, le parole del tecnico giallorosso Alessandro Spugna rilasciate in esclusiva a Forzaroma.info:

Giornata importantissima per la Roma femminile tra Campidoglio e Regione Lazio: cosa si sente di promettere? "Li ringrazio, è stata una giornata molto importante, un grande piacere e un onore. Le promesse non mi piace farle, noi daremo il massimo per continuare a ottenere risultati importanti e dare soddisfazioni a tutti quelli che ci seguono in maniera sempre molto numerosa".

Giornate del genere sono fondamentali anche per tutto il movimento del calcio femminile. "Il movimento sta crescendo tanto, va dato merito ai club e alle persone che lavorano da tempo nel calcio femminile. Con il professionismo c'è un'attenzione maggiore, dobbiamo continuare a crescere e migliorare, vogliamo colmare il gap con club e nazioni che hanno iniziato da molto più tempo e quindi sono più avanti rispetto a noi".

Sui lavori al Tre Fontane per renderlo a norma Uefa per la Champions. "Siamo contenti di queste promesse, quello è il nostro stadio. Vorremmo tornare a giocare lì il prima possibile, speriamo comincino i lavori al più presto già per la prossima stagione. Per giocare al Tre Fontane dovremo riconfermarci e andare ancora in Champions, faremo il nostro meglio perché vogliamo ambire a qualcosa di importante".

Martina Stella