Roma, solo una forte contusione per Pellegrini: oggi lavoro differenziato in piscina

Allarme rientrato nel ritiro giallorosso. Lo spavento è stato forte, così come la botta ricevuta ma nonostante la sua assenza nell'allenamento odierno, per il capitano giallorosso non sembra essere nulla di grave

Sospiro di sollievo in casa Roma. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Lorenzo Pellegrini hanno evidenziato solo una forte contusione. Nulla di preoccupante dunque per il capitano giallorosso che ieri era stato costretto ad uscire dopo appena mezz'ora di gioco nell'amichevole contro il Casa Pia. Questo pomeriggio non è comunque sceso in campo con i compagni, ma ha svolto una sessione allenamento personalizzata con lavoro in piscina. Pellegrini non dovrebbe prendere parte all'ultimo impegno portoghese contro il Waalwijk del 22 dicembre ma sarà a disposizione dal 26, quando la Roma si ritroverà a Trigoria per preparare la gara di campionato contro il Bologna.