Dybala, entusiasmo Mondiale: nuovo ruolo e voglia di vincere con la Roma

L’inglese non è riuscita ancora a sbloccarsi. E’ rimasto a secco di gol sia in Giappone che in Portogallo. Giovedì è in programma l’ultima amichevole contro il Waalwijk (ore 16) e può tornare a gonfiare la rete. Belotti non è in condizione, la lesione non è guarita e difficilmente sarà a disposizione per il ritorno in campo contro il Bologna. Shomurodov è in partenza e Solbakken arriverà a gennaio senza un allenamento con i compagni. Il norvegese non può ancora varcare i cancelli di Trigoria per lavorare in gruppo, ma sta svolgendo degli esercizi mirati che il club gli ha inviato. Difficile vederlo esordire nelle prime gare del 2023. Per questo Mourinho ha bisogno del Campione del Mondo.