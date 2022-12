Mercato, la Fiorentina guarda in casa Roma: occhi su Belotti e Shomurodov

In casa Fiorentina, preoccupa la carenza di gol di Arthur Cabral. Come riportato oggi da La Nazione, la dirigenza viola starebbe infatti valutando dei rinforzi già nel mercato di gennaio. I profili seguiti con maggiore attenzione sono Andrea Belotti e Eldor Shomurodov, entrambi sempre più ai margini del progetto tecnico di Mourinho. Per l'ex capitano del Torino, arrivato a Trigoria appena 5 mesi fa a senza però mai convincere l'ambiente giallorosso, la proposta della Fiorentina potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto. Sull'uzbeko invece, è forte anche l'interesse del Torino che sta già trattando con la Roma. Lo scoglio da superare, per i granata e per i viola, è la valutazione del calciatore che ha un contratto fino al 2026 e appena un anno e mezzo fa era arrivato in giallorosso per circa 17 milioni di euro. Difficilmente dunque la Roma lo lascerà partire in prestito senza incassare nulla.