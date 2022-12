Dybala, Mourinho lo vuole subito a disposizione: ecco quando potrebbe tornare a Roma

La Joya non ha ancora comunicato la data del ritorno, Mourinho vorrebbe un rientro anticipato spera di averlo in condizione per il match col Bologna

Dybala è la luce della Roma. Mourinho lo ha ripetuto tante volte e i risultati dei giallorossi nell'ultimo mese hanno dato ragione al tecnico. La Joya al momento è a Buenos Aires, dove sta festeggiando il Mondiale con i suoi compagni di nazionale. Mancano poche settimane alla ripresa del campionato e José vorrebbe Paulo subito a disposizione. Ma quando tornerà a Trigoria? I giocatori hanno diritto a 12 giorni di 'ferie', quindi potrebbe tornare direttamente nel 2023. Zalewski, Vina e Rui Patricio hanno deciso di tagliarsi le vacanze e lo Special One si aspetta la stessa decisione anche da parte di Dybala. Ovviamente Mourinho sarebbe felicissimo di averlo prima ma fino ad oggi non ha ancora comunicato la data del rientro. La Roma riprenderà gli allenamenti il 26 e a Trigoria tutti sperano di rivedere la stella argentina. Se così non fosse tornerà a pochi giorni dal match col Bologna. Paulo non ha problemi fisici e ha giocato poco in Qatar. La rincorsa al quarto posto parte dal sinistro del numero 21. Mourinho lo sa, e difficilmente lo terrà fuori il 4 gennaio. Partirà titolare anche con pochi allenamenti in gruppo.