Roma, Frattesi prenota di nuovo la 16 di De Rossi. Ma la pista Aouar torna viva

Un mercato (quasi) Special per rimettere la Roma sul treno Champions e convincere Mourinho a restare. Gennaio, nonostante le difficoltà, diventa un mese chiave per il futuro giallorosso. Non solo per il ritorno di Dybala e Wijnaldum ma pure per i tentativi di Pinto di rinforzare una squadra che ha ancora troppe lacune tecniche rispetto alle big del campionato. Il reparto più attenzionato è il centrocampo. La Roma sta tentando di anticipare l’arrivo di Frattesi che peraltro era già stato vicinissimo in estate quando più di qualche compagno di Nazionale gli aveva inviato addirittura la foto della sua maglia personalizzata. Col numero 16 come De Rossi, suo idolo sin da bambino. Lo stesso Capitan Futuro aveva dato il “permesso” a Frattesi. Il pertugio si è riaperto grazie all’agente Riso che peraltro ha ottenuto negli ultimi mesi i rinnovi di Mancini e Cristante. Il Sassuolo ha promesso al centrocampista di liberarlo entro la prossima estate così come fatto in precedenza per Raspadori e Scamacca.