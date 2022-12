Dall’Olanda: l’Ajax pensa a Karsdorp. Avviati i primi contatti con l’entourage

L'olandese potrebbe tornare in patria scatenando non poche polemiche. Nonostante il rientro in gruppo, l'ipotesi di una cessione a gennaio sembra essere la più concreta

In casa Roma non è tramontata l'opzione di una cessione a gennaio per Rick Karsdorp, Come riportato dal portale olandese 1908.nl, sul terzino giallorosso c'è l'interesse dell'Ajax che ha già avviato i contatti con l'entourage del calciatore. Il suo eventuale trasferimento ad Amsterdam scatenerebbe l'ira dei tifosi del Feyenoord, squadra dove è cresciuto, e da sempre rivali dei "lancieri". Nonostante il ritorno in gruppo e la presenza nel ritiro di Albufeira, la separazione nella sessione di mercato invernale sembra ancora essere l'ipotesi più accreditata.