Standing ovation Mondiale per Mbappé: anche Mourinho lo applaude sui social – FOTO

Lo Special One ha fatto i complimenti, così come Wijnaldum ed El Shaarawy, al capocannoniere del Mondiale

Kylian Mbappé, nonostante la sconfitta bruciante in finale contro l'Argentina, è stato protagonista assoluto della partitissima davanti a Messi e di tutto il Mondiale. Una tripletta comunque storica e un livello pazzesco che ha fatto alzare in piedi tutto il mondo del calcio. E José Mourinho non ha fatto eccezione, come testimonia l'ultimo post su Instagram del francese: "Torneremo", scrive Mbappé. E tra i commenti spunta anche quello dello Special One, che applaude in maniera convinta il 10 francese. Insieme a lui anche i complimenti di El Shaarawy e Wijnaldum, che dell'asso del PSG è stato ovviamente compagno di squadra. Subito dopo la finale, invece