Roma Femminile: Gualtieri e Onorato premiano la squadra di Spugna al Campidoglio

Oggi presso il Campidoglio la Roma Femminile è stata ricevuta dal Sindaco Gualtieri e dall'Assessore allo Sport Alessandro Onorato. L'invito dell’amministrazione capitolina arriva per complimentarsi dell’ottima stagione svolta fino a questo momento da parte delle ragazze di Spugna. Dopo la vittoria della Supercoppa ai danni della Juventus e la storica qualificazione ai quarti di Uefa Women’s Champions League arrivata venerdì sera a Latina con un turno d'anticipo. Gualtieri ha premiato la squadra giallorossa e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Per me è un grandissimo onore avervi qui. Per quello che state facendo nel calcio femminile e per la nostra città. Siamo fieri del percorso della qualità sportiva e dei messaggi positivi che mandate. Ringraziamo voi la società per il vostro impegno partendo dal campionato fino alla Coppa. Siamo impegnati a lavoro con l’assessore Onorato per risolvere i problemi di strutture che ci sono state. Siamo riusciti a sbloccare alcune situazioni di stallo per realizzare gli interventi che serviranno per il Tre Fontane. Un grande passo avanti. Avere un’eccellenza nel calcio come voi è un orgoglio. Vogliamo farvi un grande in bocca al lupo per quello che verrà. Siamo grandi tifosi. Grazie e complimenti”.