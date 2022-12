Roma, più di 200mila spettatori totali contro Bologna, Genoa, Fiorentina e Salisburgo

I tifosi giallorossi si ripresenteranno in massa sulle tribune Olimpico alla ripresa delle partite ufficiali. Vicino il sold out contro il Bologna, circa 50mila biglietti venduti per le sfide contro i rossoblù, i viola e per il match di Europa...

Manca sempre meno al ritorno in campo in gare ufficiali della Roma. L'ultima partita è stata quella casalinga pareggiata 1-1 contro il Torino e nonostante le deludenti prestazioni nelle amichevoli in Giappone e in Portogallo, alla ripresa del campionato contro il Bologna i tifosi risponderanno ancora una volta presente. Per la sfida contro i rossoblù di Thiago Motta infatti si va verso l'ennesimo sold out stagionale con già staccati 60mila tagliandi. Per la sfida di Coppa Italia contro il Genoa (12 gennaio) invece sono 52mila per il momento i biglietti venduti, cifra simile a quella raggiunta per la successiva gara casalinga di campionato contro la Fiorentina del prossimo 15 gennaio (50 mila biglietti venduti) e per il match contro il Salisburgo nel ritorno dei playoff di Europa League del 23 febbraio (quasi 50 mila biglietti venduti).