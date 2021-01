Si ferma anche Calafiori. Tiago Pinto: “Voglio modernizzare la Roma”. Nuovi contatti per Bernard

Il nuovo anno per la Roma si è aperto con gli auguri social dei calciatori giallorossi (e la gaffe della Serie A nei confronti della Lazio), tutti dalle proprie case per rispettare le misure anti-Covid. Così Edin Dzeko è stato sommerso dall’affetto dei suoi bimbi, fino ad arrivare a Paulo Fonseca che ha ‘posato’ con la sua Katerina e Nicolò Zaniolo che ha ballato con la mamma. Nella sfilata di auguri anche Francesco Totti e Gonzalo Villar, che però ha garantito ai tifosi di non aver fatto le ore piccole ed essere andato a dormire a mezzanotte, proprio come Cerezo. Il primo giorno del 2021 si è aperto come si era anche chiuso, in campo per l’allenamento di preparazione a Roma-Sampdoria. Oltre a Pedro, che anche oggi ha lavorato a parte per le noie al flessore, e ai lungodegenti Mirante, Spinazzola e Zaniolo, differenziato pure per Riccardo Calafiori. L’esterno classe 2002 si è fermato per lo stesso problema dello spagnolo. Saranno da valutare per il match di domenica.

Tiago Pinto: “Ho le stesse idee dei Friedkin”. Roma-Sampdoria, Ranieri: “Sarà speciale”

Il primo giorno dell’anno ha portato anche le prime parole di Tiago Pinto da futuro general manager della Roma. Il dirigente portoghese, appena guarito dal Covid, ieri ha salutato i giocatori del Benfica nel centro sportivo delle ‘aquile’. “È un grande dolore lasciare il Benfica, l’amore della mia vita, ma è stata una decisione ponderata. Con i proprietari della Roma abbiamo la stessa idea di lavoro. Andrò lì per modernizzare il settore sportivo. La cosa più importante è creare una mentalità vincente, sperando di non dover affrontare il Benfica in Europa League“, le parole di Tiago Pinto.

Sul campo, la Roma sta preparando la partita con la Sampdoria: a dirigere il match sarà Marco Guida. Il fischietto campano torna all’Olimpico dopo il match col Sassuolo, quando dalla sala Var non segnalò il fallo di mano di Ayhan in area e il rosso a Obiang, due episosi largamente contestati dai giallorossi. Allargando il confronto, anche il resto dei precedenti non fa ben sperare. Davanti ci sarà la squadra di Claudio Ranieri, che oggi è tornata in campo per l’allenamento incentrato sulla tattica: in gruppo Bereszynski, individuale in palestra per Ferrari e Prelec, fisioterapia per Gabbiadini. Ha parlato Claudio Ranieri in conferenza stampa: “Giocare contro la Roma all’Olimpico è sempre speciale, è la mia squadra del cuore, ma sono un professionista e ora conta solo la Samp. Ci vorrà la partita perfetta“. Sono arrivate poi anche le parole di Jakub Jankto: “L’anno scorso abbiamo fatto un’ottima partita all’Olimpico, ma bisogna anche essere fortunati. Possiamo vincere contro chiunque“.

Calciomercato Roma, contatti con Bernard: vuole i giallorossi. Olsen verso l’Everton

Gennaio sarà ovviamente anche il mese del calciomercato. Per la Roma qualcosa potrebbe muoversi sulla trequarti, con un rinforzo in grado di alternarsi con Pedro e Mkhitaryan. Il nome è quello di Bernard, brasiliano dell’Everton che vorrebbe lasciare Liverpool a gennaio e trasferirsi proprio in giallorosso, dove ritroverebbe Fonseca che lo ha allenato allo Shakthar. Anche ieri c’è stato un contatto, ma il club capitolino non ha ancora affondato il colpo. Il costo del cartellino, così come l’ingaggio, non è proibitivo, e non si esclude neanche un prestito con obbligo di riscatto. A fare il percorso inverso, invece, è Robin Olsen, in prestito proprio all’Everton: i Toffees sembrano davvero intenzionati a riscattare il cartellino dello svedese.