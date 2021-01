Roma, Olsen ai saluti: Everton pronto a riscattare il cartellino

Come anticipato qualche giorno fa, il riscatto di Olsen da parte dell’Everton potrebbe essere sempre più vicino. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com i Toffees sarebbero pronti ad anticipare la chiusura della trattativa, con l’accelerata finale che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. Il portiere svedese ha infatti convinto Ancelotti come alternativa a Pickford, collezionando in questa parte di stagione tre presenze, due in Premier League e una in Carabao Cup. Anche oggi Olsen dovrebbe con molta probabilità accomodarsi in panchina nella sfida che l’Everton disputerà a Goodison Park alle ore 18.30 contro il West Ham.