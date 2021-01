Jankto: “A Roma possiamo vincere, ma servirà fortuna”

Jakub Jankto, tra i calciatori più importanti nella rosa di Claudio Ranieri, ha parlato a tuttomercatoweb.com per presentare il 2021 della sua Sampdoria e anche per anticipare i temi della gara dell’Olimpico contro la Roma, in programma domenica alle 15. Queste le sue considerazioni:

Il 2021 inizia con due sfide insidiose. Roma e Inter nel giro di tre giorni.

Partiamo subito con una gara difficile a Roma. L’anno scorso abbiamo fatto un’ottima partita all’Olimpico poi Dzeko ha fatto una doppietta straordinaria. In queste partite devi anche essere fortunato. E’ difficile che la squadra avversaria non crei nulla. Devi sperare magari in un loro errore mentre tu devi essere perfetto per fare punti. Sicuramente ci proveremo e se giocheremo come le partite precedenti credo che possiamo far bene in entrambi.

Conterà fare anche un’ottima prestazione in gare del genere.

Noi pensiamo a fare punti sempre. Come detto prima, abbiamo vinto 3-0 contro la Lazio, abbiamo vinto 3-1 a Bergamo e in casa della Fiorentina. Sono partite molto difficili ma noi siamo stati capaci di vincere e perché non possiamo vincere contro Roma e Inter? Possiamo vincere contro chiunque ma allo stesso tempo dobbiamo trovare quella continuità. Non possiamo sbagliare come abbiamo fatto per esempio contro il Benevento quando eravamo sopra 2-0.