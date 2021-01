Villar, Capodanno alla… Cerezo: “A mezzanotte a letto, confermato!” – FOTO

“Secondo te dove festeggia Capodanno Toninho Cerezo?“. Non c’è tifoso romanista che in questo periodo non si ponga ironicamente la domanda ma, soprattutto, che non conosca la risposta. Cambiano interpreti rispetto alla Roma degli anni 80 ma non la professionalità: “Menomale che la mia Roma ha gente come Gonzalo Villar, Pedro Rodriguez Ledesma e Henrikh Mkhitaryan. E lo sapete che faranno stasera? Dormiranno, perché sono professionisti. Confermate?“. Un commento ironico sui social , con tanto di tag ai calciatori, che scatena proprio Gonzalo Villar: “Dalle 00.01 al letto, confermato!“.

IDOLO GONZALO – Dopo il commento divertito dello spagnolo subito sono arrivati a cascata altri messaggi dei tifosi romanisti che ne apprezzano sia la sua personalità fuori dal campo sia la tecnica sul rettangolo verde: “Grande Gonzalito, questa è la mentalità. Ora purga la Lazio“. Una mentalità che scatena il popolo dei social fino a tirare fuori paragoni importanti: “Gonzalo Cerezo, Toninho Villar. Per me sei pronto per la la maglia numero dieci, anzi, la cinque“. Addirittura c’è anche chi posta una fascia da capitano, un traguardo ancora lontano nel promettente e ambizioso percorso calcistico del 14 giallorosso.