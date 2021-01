Sampdoria, Bereszynski in gruppo. Domani la partenza per Roma

La Sampdoria continua la preparazione in vista della sfida di domenica contro la Roma di Fonseca. La squadra di Claudio Ranieri, come riporta il sito ufficiale, ha svolto una seduta tattica con partitella a campo ridotto, preceduta da riscaldamento e torello per aumentare l’intensità. In gruppo c’era Bartosz Bereszynski, mentre Alex Ferrari e Nik Prelec invece hanno svolto una seduta individuale in palestra. Prosegue invece il programma di fisioterapia e di terapie per Manolo Gabbiadini, con la squadra che partirà domani alla volta della Capitale dopo aver svolto la rifinitura mattutina.