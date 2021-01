La Roma ritrova Guida: era al Var nella partita col Sassuolo

La Roma ritrova Marco Guida. Il direttore di gara della sezione di Torre Annunziata sarà l’arbitro della partita contro la Sampdoria che aprirà il 2021 giallorosso (domenica alle 15 allo stadio Olimpico). E tra i tifosi è già polemica: c’era lui infatti al Var nella partita finita 0-0 contro il Sassuolo di questo campionato. In quell’occasione la Roma protestò per un rigore non concesso dopo un tocco di mano di Ayhan e soprattutto del mancato rosso a Obiang per un fallo su Pellegrini: in entrambe le circostanze Guida non richiamò l’arbitro Maresca all’on field review.

Non va benissimo neanche a chi crede nei numeri: con Guida negli ultimi tre incroci sono sempre arrivate sconfitte (Udinese, Bologna e Juventus nello scorso campionato, tutte all’Olimpico). Il bilancio generale dice sei sconfitte, nove vittorie (ma solo una negli ultimi tre anni) e sei pareggi.