Trigoria, risentimento al flessore per Calafiori. Ancora a parte Pedro

Primo allenamento dell’anno per la Roma di Fonseca. I giallorossi si sono ritrovati a Trigoria per continuare la preparazione in vista della sfida di domenica contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Riccardo Calafiori ha lavorato a parte per un risentimento al flessore destro, stresso problema accusato da Pedro nella giornata di ieri. I due hanno così svolto lavoro individuale insieme a Spinazzola, Mirante e Zaniolo.

INDISPONIBILI

Riccardo Calafori: risentimento al flessore della coscia destra, in dubbio per la Sampdoria

Pedro: sovraccarico al flessore della coscia destra, in dubbio per la Sampdoria

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Antonio Mirante: lesione muscolare al flessore della coscia destra, out con la Sampdoria

Leonardo Spinazzola: lesione muscolare al flessore della coscia destra, out con la Sampdoria

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Lavorano a parte gli infortunati Mirante, Spinazzola e Zaniolo. Prosegue il lavoro differenziato Pedro a cui si unisce Calafiori, che ha accusato un risentimento al flessore della coscia destra

PROBABILE FORMAZIONE

Fonseca schiererà nuovamente Pau Lopez in porta, mentre sulla fascia Bruno Peres dovrebbe tornare a vestire la maglia da titolare. In difesa il trio Mancini, Smalling e Ibanez, sulla destra Karsdorp è ormai una certezza. A centrocampo Villar affiancherà l’inossidabile Veretout, mentre davanti ci saranno Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Dzeko. Pedro in dubbio per un problema al flessore.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.