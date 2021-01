Che gaffe della Lega: fa gli auguri a tutti, ma non alla Lazio… – FOTO

Auguri a tutti, ma non alla Lazio. Non è un messaggio di un tifoso della Roma, ma quello della Lega Serie A. Che stamattina si è resa protagonista di una gaffe niente male che ha infastidito i tifosi biancocelesti già a inizio 2021. Sugli account ufficiali @SerieA è stato pubblicato un post di auguri con questo messaggio: “Pronti per nuove emozioni, pronti per nuove sfide, pronti a tornare in campo, pronti a dare tutto. Insieme”. Nell’immagine erano rappresentate tutte le squadre di Serie A con alcuni tra i calciatori più rappresentativi. Tutti i club, appunto, tranne la Lazio…

Ci sono Ronaldo, Lukaku, Mkhitaryan, Quagliarella, Gervinho fino a Lapadula del Benevento, Zaccagni o Pandev. Diciannove calciatori, cioè i venti club di Serie A meno uno. Alla Lega giurano che si tratti di un errore tecnico di esportazione dell’immagine da Photoshop (un livello oscurato), ma i tifosi hanno subito notato l’errore. La foto è stata subito rimossa e uscirà di nuovo editata correttamente.