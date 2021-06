Scossa Mou: Deschamps attacca, Doherty lo difende. Pinto lavora al mercato

Per la porta piace Weverton, mentre Szczesny si chiama fuori. A centrocampo l'Arsenal va su Neves: segnale per l'addio di Xhaka? Sergio Oliveira verso la Fiorentina. Primavera Roma, che delusione: solo 2-2 con la Sampdoria

Tutte le strade portano a Mourinho . Comprese quella di Euro 2020, competizione di cui lo Special One sarà commentatore ed attento osservatore. Anche dell'Italia, oggi caricata dalla grande voglia di Daniele De Rossi e dall' investitura dell'avversario Petkovic , che la affronterà con la sua Svizzera : "E' tra le favorite". Un ruolo da protagonista pronosticato anche dallo stesso Special One, un personaggio che tra passato, presente e futuro non riesce a non rimanere al centro del mondo calcistico.

Chi non partirà con ogni probabilità la prossima estate è Darboe, che intanto si gode la prima gioia in nazionale con il suo Gambia. Ebrima fino a qualche mese fa era una delle star della Primavera della Roma, che oggi è incappata in un sanguinoso 2-2 nello scontro diretto contro la Sampdoria. Un pari in cui non sono mancate le polemiche. Molto indispettito mister Alberto De Rossi: "Sono molto arrabbiato, come sempre abbiamo vanificato tutto". Soddisfatto della prestazione invece Milanese, che però avverte i suoi: "Adesso ci servono punti". Fallito l'aggancio al primo posto: i giovani romanisti hanno ancora tre giornate per riprovarci.