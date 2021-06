Dall’Inghilterra, l’Arsenal punta Neves: un indizio per Xhaka alla Roma?

Sarà lui il sostituto dello svizzero? Oppure solamente un rinforzo di mercato?

Potrebbe esserci un indizio concreto riguardo la cessione di Xhaka alla Roma. Come scrive il The Times, l'Arsenal è alla ricerca di un centrocampista e avrebbe messo gli occhi su Ruben Neves del Wolverhampton, che ricopre lo stesso ruolo del calciatore voluto da Mourinho. Sarà lui il sostituto dello svizzero? Oppure solamente un rinforzo di mercato? Il tempo darà la sua risposta, ma è possibile che già nelle prossime settimane Xhaka sia alla corte dello Special One. Il portoghese ha fatto sapere che seguirà gli Europei con interesse, in particolare per visionare i giocatori giallorossi. Un occhio di riguardo potrebbe averlo anche per lo svizzero.