Pinto, relax in famiglia prima del calciomercato: così il GM attende Mourinho

Tiago Pinto è in vacanza con la famiglia, prima di entrare nella fase di fuoco del calciomercato. Il GM giallorosso è infatti tornato a casa, in Portogallo, e ora si gode le meraviglie della terra lusitana, come la Valle del Douro, una suggestiva regione dove passa l'omonimo fiume e regala panorami mozzafiato. Il tutto immortalato nello scatto con la sorella Diana, il papà e la mamma, pubblicato su Instagram. dal dirigente della Roma In attesa che José Mourinho arrivi nella Capitale, Pinto è già all'opera per poter regalare una squadra all'altezza dello Special One. Il primo obiettivo sarà il portiere, con Rui Patricio in cima alla lista, assieme anche a Lloris e Szczesny, oltre alla suggestione Donnarumma. Xhaka invece sembra vicino a vestire giallorosso, con il GM che dovrà darsi da fare anche per l'attacco: Cairo ha rifiutato 15 milioni dal Torino per Belotti.