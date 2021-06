Roma Primavera, De Rossi: “Sono molto arrabbiato, vanificato tutto come sempre”

Il tecnico giallorosso dopo il pari con la Sampdoria: "Anche i ragazzi devono metterci del loro, altrimenti non ne usciamo"

Redazione

Solo un pareggio per la Primavera nella gara interna contro la Sampdoria. A Trigoria è finita 2-2 tra i giallorossi e i blucerchiati, nonostante la doppietta di Milanese. Al termine del match, pareggiato dagli ospiti nel finale, le parole del tecnico della Roma Alberto De Rossi ai canali ufficiali del club non senza rammarico:

La Roma ancora una volta domina, ma non porta a casa il risultato. La pazienza ha un limite per tutti. Sono molto arrabbiato. Una grande prestazione, i nostri difetti sono sempre gli stessi, dobbiamo lavorarci ma i ragazzi devono metterci del loro altrimenti non se ne viene fuori. Anche oggi un grande primo tempo, poi nel secondo abbiamo sofferto, come è giusto contro la seconda in classifica.

Come si fa a dare entusiasmo adesso alla squadra? Sono ragazzi esperti, anche se qualcuno è fuori. I ragazzi sanno come uscirne, purtroppo è ricorrente vanificare una prestazione del genere. Questa cosa è molto fastidiosa, tanto sudore e tante giocate vanificate per lo stesso difetto. Abbiamo tempo per lavorarci.

Perché una Roma così si ritrova quarta in classifica? Sul piano del gioco siamo superiori a tante squadre, ma noi abbiamo la filosofia di portare il ragazzo a formarsi durante la partita: i 90 minuti non ci servono per la vittoria, ma per continuare a formarli. Ho sempre utilizzato questo sistema.

Podgoreanu è molto migliorato. Come hai lavorato su di lui? Noi abbiamo preso Podgoreanu perche aveva una buona formazione. Il lavoro dello staff è quello di trasformare un giocatore da settembre a maggio, il nostro obiettivo è che i dirigenti ci chiamino dicendoci che i giocatori sono cresciuti.

Sugli errori arbitrali. Noi non reclameremo come sempre, però poi con questa cultura vieni rispettato in Youth League mentre le altre con baruffe e richieste vengono messe da parte in ambito internazionale. Noi ce la teniamo molto alta la Roma.

Su Milanese, Zalewski e Bove. Un'altra follia, come il 3-rombo-3. Io so chi c'è fuori, ma non mi posso fermare alla lista iniziale: devo inserire i 2003 e i 2004. Certo, se avessimo lavorato con una rosa al completo con due anni di esperienza avremmo avuto altri isultati, ma noi lavoriamo per il futuro.