Mou-Deschamps, botta e risposta: le parole del ct sul fallimento del Tottenham

L'allenatore della Francia risponde al portoghese: "Fallimento se non vinciamo l'Europeo? Pensavo la stessa cosa del suo Tottenham"

José Mourinho al The Sun ha parlato degli Europei e anche della Francia, una delle candidate per la vittoria della competizione: "Potrebbero fare una squadra A, una squadra B e una squadra C, perché in questo momento hanno un numero incredibile di top player. Devono vincere. In caso contrario, sarebbe un percorso deludente". Dichiarazioni non gradite dal CT della Francia, Deschamps, che all'emittente francese Telefoot ha risposto al portoghese: "Ho pensato lo stesso del suo Tottenham, ma alla fine non è andata come previsto". Il riferimento è, ovviamente, all'esonero dello Special One ad aprile, dopo l'eliminazione dall'Europa League contro la Dinamo Zagabria. Poi lo stesso allenatore addrizza il tiro, riconoscendo la forza della sua squadra dopo la vittoria del Mondiale: "Siamo i favoriti perché siamo campioni del mondo. Non è questione di pressione, è la realtà".