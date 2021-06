Primavera, Milanese: “Con la Samp bene ma abbiamo pareggiato. Ora servono punti”

Le parole del giocatore giallorosso: "Non è la prima partita dove giochiamo bene e poi ci portiamo a casa solo un punto. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto"

Protagonista assoluto di Roma-Sampdoria è stato Tommaso Milanese , autore di due gol nel campionato Primavera . La partita però è finita in parità, con i giallorossi che si sono fatti raggiungere a meno di 10' dal fischio finale. Ecco le parole del giocatore a Roma Tv:

Hai un conto in sospeso con la Sampdoria? No, credo che abbiamo giocato tutti bene. Nel primo tempo loro hanno fatto un gol senza tirare in porta, noi l’abbiamo ribaltata poi nella seconda frazione. Abbiamo sofferto tutti, eravamo compatti poi abbiamo preso un altro gol su calcio piazzato e ci ha detto male.