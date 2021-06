Calciomercato Roma, anche Weverton tra i candidati per la porta

Il brasiliano del Palmeiras è sulla lista del club giallorosso, che vuole regalare a Mourinho un estremo difensore affidabile e di esperienza

La porta della Roma potrebbe tornare a parlare brasiliano. Tra i nomi sondati per il prossimo anno, come riporta Andrea Pugliese sulla Gazzetta dello Sport, c'è infatti anche quello di Weverton del Palmeiras. Un profilo che rispecchia perfettamente le caratteristiche indicate da Josè Mourinho per il ruolo di estremo difensore: prestanza fisica (è alto 1,89), esperienza (33 anni) e spiccate doti di leadership. Campione olimpico con il Brasile ai Giochi di Rio del 2016, ha un valore di mercato che si attesta attorno ai 5 milioni di euro. Una cifra tutto sommato abbordabile, nonostante il contratto in scadenza nel 2024. Quello di Weverton non è tuttavia uno dei profili in cima alla lista dei giallorossi: in pole resta infatti Rui Patricio, con Lloris e la suggestione Szczesny ancora in corsa.