Svizzera, Petkovic: “L’Italia tra le candidate per la vittoria degli Europei”

Le parole del ct: ""Quella di Mancini è una squadra tosta"

Manca davvero poco all'inizio degli Europei. Vladimir Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra i temi trattati anche la gara contro l’Italia allo Stadio Olimpico. “A causa del Coronavirus però sono quasi due anni che non vado a Roma, per questo non vedo l’ora che ci sia la partita con l’Italia. Sarà una bella giornata per me. Vogliamo essere la sorpresa, ma bisogna avere sempre rispetto per gli avversari. Bisogna però avere fame, voglia di emergere. E così si possono ottenere grandi risultati. Anche storici. Nella seconda giornata dovremo affrontare l’Italia che ovviamente è l’avversario di maggior spessore e dobbiamo arrivare a quella partita stando sereni".