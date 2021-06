Darboe, che gioia con il suo Gambia: “Debutto con vittoria” – FOTO

Il centrocampista giallorosso viene da un finale di stagione da sogno: ha esordito in semifinale con il Manchester United, per poi prendersi di diritto il posto da titolare anche in campionato

Redazione

Ieri Ebrima Darboe ha esordito con la maglia della sua nazionale, quella gambiana. La squadra ha vinto 2-0 contro il Niger e il giocatore della Roma ha voluto festeggiare questo suo traguardo personale caricando una foto su Instagram. "Debutto con una grande vittoria", scrive mentre posa con la squadra nella foto di rito pre partita. Il centrocampista giallorosso viene da un finale di stagione da sogno: ha esordito in semifinale con il Manchester United, per poi prendersi di diritto il posto da titolare anche in campionato.