Roma, Szczesny chiarisce: “Nessun contatto per un mio addio alla Juventus”

Il portiere polacco ha spento le voci su una sua cessione intervenendo in conferenza stampa con la propria nazionale

Szczesny spegne le voci sul suo futuro. Dal ritiro pre-Euro 2020 della Polonia, il portiere della Juventus ha commentato le indiscrezioni di calciomercato sul suo possibile addio alla Juventus nell'ottica di un ritorno alla Roma o un arrivo al Tottenham."Cercherò di rispondere una volta per tutte, l'argomento è sui media da molto tempo e vale la pena parlarne. Non ho avuto contatti né con il mio club né con altri, perché non c'è un argomento sulla mia partenza. Non sono responsabile per i trasferimenti della Juventus, non c'è assolutamente niente", ha detto in conferenza. Szczensy è stato accostato a diversi club, con i bianconeri intenzionati a fare cassa e liberare la casella per Donnarumma. Allo stesso modo in questi ultimi giorni si è parlato anche di Roma, alla ricerca di un portiere di esperienza.