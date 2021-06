Roma, si allontana Sergio Oliveira. Il presidente del Porto: “C’è la Fiorentina”

Pinto da Costa, numero 1 dei Dragoes, ha confermato l'interesse dei Viola sul centrocampista

Non sarà con tutta probabilità alla Roma il futuro di Sergio Oliveira. Dopo gli abboccamenti dei giorni scorsi i giallorossi non hanno evidentemente spinto sull'acceleratore per il centrocampista del Porto. Sul giocatore permane invece il forte interesse della Fiorentina. A confermarlo è stato il presidente dei Dragoes Pinto da Costa, che ha parlato in occasione del rinnovo di contratto del tecnico Conceicao. "I Viola sono interessati ad Oliveira" ha ammesso Da Costa, che poi ha aggiunto: "Faremo una squadra forte e competitiva senza spese folli. Ci sono delle regole per il fair play finanziario e dobbiamo rispettare. Sono sicuro che manterremo la squadra competitiva". La Roma continua a monitorare altri profili per la mediana: il preferito resta Xhaka, piace anche Koopmeiners. Non è escluso che possano arrivare entrambi.