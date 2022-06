Roma superata dal Napoli per Solbakken, idea Belotti. Juve su Zaniolo: offerto Kean

In uscita, si continua a parlare di Calafiori che interessa molto la Salernitana e Cremonese. Quest'ultima si è guadagnata la pole position offrendo una cifra vicina ai 3 milioni mentre i campani hanno preso tempo. La Roma ha dato l'ok ma vuole comunque inserire delle clausole per mantenere il controllo sul cartellino del calciatore che non sarebbe del tutto convinto della destinazione. Gli ultimi giorni sono stati segnati dalla vittoria dello scudetto dell'Under 16. Il capitano Tumminelli ha commentato col club l'impresa compiuta: "Vincere con la fascia al braccio è un'emozione unica. Ci abbiamo creduto fino alla fine". I tifosi, intanto, hanno potuto vedere dal vivo il trofeo della Conference League vinto a Tirana poco più di un mese fa. E' stato esposto nei vari municipi ed è stato protagonista di vari eventi a cui hanno preso varie personalità legate al mondo Roma come Conidi e Candela. Gloria anche per una leggenda del mondo giallorosso: Damiano Tommasi ha vinto le elezioni guadagnandosi il titolo di sindaco di Verona. Superato al ballottaggio l'avversario del centrodestra: "Siamo pronti a scelte difficili. Ero già soddisfatto perché siamo riusciti a parlare di proposte concrete senza denigrare l'avversario" le sue prime parole da primo cittadino.