Napoli, inserimento lampo per Solbakken: il Bodo preferisce gli azzurri alla Roma

Il Napoli piomba all'improvviso su Solbakken. L'esterno norvegese da tempo è in orbita Roma, un giocatore sostanzialmente bloccato da qualche settimana in attesa anche di capire il futuro di Zaniolo. Ma nelle ultime ore - come scrive 'Il Mattino' - gli azzurri si sono inseriti prepotentemente sul giocatore del Bodo/Glimt che piace molto anche a Spalletti. La cifra è di circa 2,5 milioni di euro, vista anche la scadenza del contratto il 31 dicembre mentre il Napoli offre un quinquennale al giocatore, che da parecchio tempo tratta con la Roma. La mina vagante può essere lo stesso Bodo/Glimt, che - secondo il quotidiano - a causa delle vecchie ruggini legate alle gare di Conference League, "vede solo il Napoli". Con i partenopei ci sono stati contatti in queste ore e ora Giuntoli e De Laurentiis aspettano una risposta anche dal giocatore. La trattativa per Solbakken è sintomo che qualcosa di importante si sta muovendo nell'affare Politano-Valencia: ieri il blitz dell'agente dell'attaccante in Spagna, si lavora per limare la distanza tra i club. L'addio dell'esterno azzurro può esseere decisivo per il norvegese del Bodo.