Roma-Zaniolo, rinnovo bloccato: oltre Kean la Juve potrebbe offrire Miretti e Vrioni

Nicolò Zaniolo resta uno dei grandi protagonisti del mercato italiano. Secondo Tuttomercatoweb, potrebbe essere ceduto dal club dei Friedkin per riuscire a risanare conti e casse e per muoversi poi con più tranquillità sugli innesti come Davide Frattesi del Sassuolo e non soltanto. Al netto dei rumors e delle voci, per ora Zaniolo non ha ricevuto proposte ufficiali ma le parti ne parleranno eventualmente dopo il mercato a meno che, come detto, non parta. La Juventus anche di recente ha avuto contatti per Zaniolo, valutato tra i 40 e i 50 milioni dalla Roma. La Vecchia Signora propone contropartite ma al momento Arthur non convince il club dei Friedkin (che nel ruolo punta Frattesi). Per questo i nomi sul tavolo fatti dai giallorossi potrebbero presto essere quelli di Fabio Miretti e Giacomo Vrioni.