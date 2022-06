La Roma punta Aouar: pronti 17 milioni per battere il Siviglia

La Roma tiene d'occhio Houssem Aouar. In questi giorni è il nome importante accostato ai giallorossi per il centrocampo, che già conta sull'arrivo di Matic e sta vivendo la trattativa Frattesi per cui però c'è un ostacolo economico non di poco conto da superare. Ecco perché l'ultima pista porta al giocatore del Lione, in scadenza di contratto nel 2023. Uno status che lo rende un'occasione ghiottissima, soprattutto in relazione alla qualità del giocatore e al fatto che l'OL debba cedere i suoi gioielli. Il settimo posto dell'ultimo campionato ha complicato le cose, inoltre a breve potrebbe tornare a zero Tolisso e l'intenzione è anche dare più minuti a dei giovani di belle speranze come Caqueret e Lepenant,appena arrivato. Tutti indizi che portano all'addio di Aouar, per cui - come riporta 'AS' - la Roma sarebbe pronta ad offrire 17 milioni di euro. Sicuramente pochi per il Lione, che però conosce perfettamente la situazione e non può permettersi di perdere il giocatore a zero. Il centrocampista francese piace a Mourinho, che quindi speera di soffiarlo al Siviglia di Monchi, altra squadra molto interessata. In passato, invece, Aouar è stato anche vicino alla Juventus. Potrebbe esserci davvero l'Italia nel suo destino.