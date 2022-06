Mercato, parla l’agente di Claudinho: “Non c’è l’interesse della Roma”

I giallorossi erano interessati al centrocampista lo scorso anno, quando ancora giocava in Brasile. L'ex Bragantino non cambierà squadra in questa sessione di mercato, anche la pista Benfica è stata smentita

"L'interesse di Marsiglia e Roma sono solo delle voci, non c'è nulla di vero. Ho già detto più volte che Claudinho rimarrà allo Zenit", ha detto il rappresentante di Claudinho ai media russi Sport24. L'agente del calciatore ha spento tutte le voci intorno al suo assistito. I giallorossi erano interessati al centrocampista lo scorso anno, quando ancora giocava in Brasile. L'ex Bragantino non cambierà squadra in questa sessione di mercato, anche la pista Benfica è stata smentita.