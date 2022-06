Idea Belotti, sondaggio della Roma con gli agenti. E il Monaco resta in attesa

La Roma osserva il mercato anche a caccia di occasioni in ruoli al momento coperti, come quello dell'attacco. Shomurodov non ha convinto come vice-Abraham, ma dovrebbe restare anche e soprattutto per lo status di 'invendibile' considerati i 18 milioni investiti un anno fa. Alla voce 'occasioni', appunto, c'è anche Andrea Belotti. Il 'Gallo' lascerà il Torino a parametro zero e non ha ancora trovato squadra: secondo 'tuttomercatoweb.com', la Roma ha effettuato un sondaggio nelle ultime ore con gli agenti del giocatore per capire cifre e condizioni. Nel frattempo, per l'ormai ex capitano granata ci sono anche piste all'estero, in primis il Monaco che ha già presentato la sua offerta a Belotti e adesso attende la risposta. L'attaccante della Nazionale non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro e valuta tutte le alternative. La Roma resta a osservare.