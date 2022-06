Tommasi nuovo sindaco di Verona: “Siamo pronti a scelte difficili”

È Damiano Tommasi il nuovo sindaco di Verona. Dopo la vittoria al primo turno, l'ex centrocampista della Roma ha trionfato anche al ballottaggio con il primo cittadino uscente Federico Sboarina, che si è fermato al 46,6%. Questo vuol dire che Tommasi - alla guida di una lista civica sostenuta dal PD - ha avuto il 53,4% delle preferenze. "Non era semplice, ma ci siamo messi in gioco per un progetto che Verona aspettava da tempo. Siamo pronti a scelte difficili. Ero già soddisfatto perché siamo riusciti a parlare di proposte concrete senza denigrare l'avversario - le parole riportate da 'gazzetta.it' - . Stasera Verona ha fatto vedere che è tanto altro rispetto a quello che si racconta di lei. La bici è pronta per scalare lo Stelvio, ora prepareremo anche le gambe", le parole di Tommasi.