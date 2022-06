La Cremonese spinge per Calafiori: offerti 3 milioni, va convinto il giocatore

I grigiorossi fanno sul serio per il terzino della Roma, che però vuole inserire delle clausole per mantenere il controllo sul calciatore in futuro

La Cremonese prova l'allungo per Riccardo Calafiori. In questi giorni la Roma ha aperto anche alla cessione a titolo definitivo, con tre squadre su tutte interessate: Basilea, Salernitana e appunto i grigiorossi. I campani sembravano ormai in dirittura d'arrivo, ma come riporta 'tuttomercatoweb.com', i neopromossi di Alvini, che ha preso il posto di Pecchia, hanno effettuato il sorpasso. L'offerta è di 3 milioni di euro, mentre la Salernitana si è presa qualche giorno di tempo prima di piazzare l'eventuale rilancio. La trattativa con la Cremonese sarebbe a buon punto, la Roma ha dato l'ok ma vuole comunque inserire delle clausole per mantenere il controllo sul cartellino di Calafiori. E proprio il classe 2002 rappresenta un'ulteriore incognita, dal momento che i grigiorossi dovranno convincerlo ad accettare la destinazione. I contatti sono in corso.